Штамм коронавируса "Дельта" представляет основную угрозу в США

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые был выявлен в Индии, представляет сейчас наибольшую опасность в Соединенных Штатах, заявил во вторник главный советник Белого дома по вопросам медицины Энтони Фаучи.

"Заразность этого варианта несомненно выше, чем оригинального SARS-CoV-2 и варианта "Альфа". Он вызывает более тяжелую форму заболеваний, что отражается в повышенном риске госпитализации", - подчеркнул Энтони Фаучи. По его словам, процент зараженных этим штаммом вируса в США достиг двадцати процентов, увеличившись за две недели в два раза. Вместе с тем, используемые в США вакцины продемонстрировали высокую эффективности в нейтрализации "Дельты". Например, эффективность вакцины Pfizer достигает 88 процентов в предотвращении заражения и 96 процентов - в предотвращении серьезных заболеваний, требующих госпитализации. "У нас есть инструменты. Давайте ими воспользуемся и сокрушим эту вспышку", - призвал Энтони Фаучи.

По оценкам специалистов, штамм "Дельта" является наиболее заразным изо всех нескольких десятков вариантов коронавируса, циркулируемых в мире. В то время, как этот вариант коронавируса вынудил Великобританию отложить планировавшееся ослабление карантинных мер, уровень заражений и смертности в Соединенных Штатах продолжает падать, многие шаты почти полностью отменили различные ограничения. Ношение масок обязательно лишь в общественном транспорте и школах. Невакцинированные болельщики должны будут носить маски во время посещения спортивных мероприятий.