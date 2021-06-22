Внимание: мнения, высказанные в рубрике "Цитаты Свободы", не являются экспертными и лишь отражают общественную дискуссию вокруг пандемии коронавируса.

Похоже, что российские власти опомнились и заметили, что в стране ужасающе низкие темы вакцинации от коронавируса и стремительно растущая заболеваемость.

Один регион за другим объявляет об обязательной вакцинации в сфере услуг и введении новых запретов.

Александр Плющев:

Есть у меня еще одна версия, почему новая вспышка так напугала власти. Повторюсь, это версия и она имеет право на существование, если подтвердится, что среди заболевающих - много вакцинированных. Дело в том, что 13% вакцинированных никак не влияют на улучшение эпидемиологической ситуации, их должно быть ну хотя бы процентов 30-40 при хорошо работающей вакцине. Более того, в условиях вспышки заражается все больше привитых, и это все больше дискредитирует вакцину в глазах населения, хотя у нее и так реноме не очень. И в какой-то момент может встать вопрос о допуске сюда других вакцин, которые более устойчивы к новым штаммам. А вот это уже критично - власти никогда не признают фиаско с собственной разработкой. Поэтому план - нарастить число вакцинированных и сбить волну раньше, чем она будет пробивать защиту Спутника не единично, а массово.

Любовь Соболь:

Привилась. Чешуя не выросла, 5G рука не ловит.

Уверена, что недоверие к «Спутнику» произрастает от недоверия к властям, чиновникам и лично Путину. «Государство всегда обманет. А что Путин не сказал, какой вакциной привился? А может он вообще не прививался? Малышева же говорила, что коронавирус это чудо чудесное, а «доктор» Мясников, что он не опаснее гриппа, а гриппом я уже болел и все нормально было», - думают люди и не идут делать прививку. Разрешили бы прививаться вакциной на выбор — очереди бы стояли! А так в прививочном центре пустовато было сегодня, конечно. Я разделяю балабольство Путина и медицину. Через 3 недели пойду делать второй компонент.

Алексей Цветков:

Любовь Соболь пишет в твиттере, что после того, как она разместила в инстаграмме пост о том, как она делает прививку, от нее отписалась тысяча человек. Это все, что надо знать о прекрасной России будущего.

Леонид Мелихов:

Почему у нас люди не хотят вакцинироваться? Я вижу две причины:

🔶Недоверие к власти в целом

🔶Отсутствие информацонно-маркетингово-пиар кампании по вакцинации.

С первым, я думаю, всё понятно. Вот комментарии из Дзена:

🔹Кто же поверит предателям своего народа

🔹Какое доверие к власти развалившей здравоохранение в стране? А тут им пипец как припекло нас спасти

🔹Меня очень напрягает такая навязчивая и агрессивная забота властей.

🔹А ещё россияне уже просекли, что за каждой российской вакциной стоит высокопоставленный чиновник, и на этом банально делают деньги.

🔹А как можно верить ворам которые заботятся только о себе??

🔹Потому что нет доверия этой власти. Если нет доверия власти, то как можно доверять действиям этой власти.

А вот со второй причиной интереснее. Власть полностью провалила информирование людей о вакцинации. Нет рупора, который давал бы актуальную, проверенную, честную официальную информацию о вакцинах.

Как сейчас у россиян формируется представление о вирусе и вакцинах? По заголовкам статей, по каким-то отрывочным цитатам чиновников оно формируется. Там Путин что-то сказал, там Мишустин, там Собянин, там санитарный врач. В результате целостной картины нет.

Народ не знает:

🔸какие есть российские вакцины

🔸как и кем они разрабатывались

🔸какие проверки они проходили и достаточны ли эти проверки

🔸почему вакцины были созданы так быстро

🔸как вакцины действуют

🔸есть ли риск заболеть после введения вакцины

🔸от каких штаммов вакцины защищают

🔸есть ли побочные эффекты, как часто они возникают и у кого

🔸надо ли вакцинироваться тем, кто переболел

А раз народ не знает этого, раз эту информацию надо искать самому, то, конечно, народ не идёт колоться.

Всё надо объяснять. Должна быть информационная кампания. Будь моя воля, я бы крутил ответы на эти вопросы по ТВ, по радио, создал бы сайт с ответами на эти вопросы и на многие другие. И ответы должны быть честными. Есть побочные эффекты? Признайте и объясните, откуда они берутся. Иначе будет как сейчас — страшилки разной степени достоверности друг другу пересылают скриншотами в телеграме.

То, что я тут пишу, понимает любой более-менее приличный маркетолог и пиарщик. А важные дяди и тёти чиновники в дорогих костюмах не понимают.

Александр Кушнарь:

СМИ узнали о нехватке второго компонента вакцины Спутник V в Аргентине. По данным агентских властей, в середине июня в страну поступило 7,9 млн доз первого компонента "Спутника V" и более 1,5 млн доз второго. У многих жителей интервал между прививками приблизился к 12 неделям, узнала La Nacion.

Итак, российские власти с треском провалили не только вакцинацию у себя дома, но и вакцинную кампанию за рубежом, на которую были брошены все пропагандистские взводы Кремля. Когда система разваливается, она разваливается на всех уровнях, и по окрику Путина полностью убитый институциональный механизм ну никак не сможет заработать.

Маргарита Симоньян:

Хотела бы я об'яснить отказ наших сограждан прививаться тем, что они не верят власти.

Но не получается.

На личном опыте не получается.

Вот сегодня заболел знакомый. Очень провластных взглядов человек. Заболел, потому что не успел привиться.

Почему не успел, если вакцина была доступна с осени? Потому что ждал чумаковскую. Или эпивак. Или наоборот.

Почему он их ждал? Необ'яснимо.

Таки дождался. Но было недосуг.

Вчера говорила с родственником. Который привился сразу. И все это время был крайне возмущен, почему вакцинацию не сделают обязательной, как сделали бы в Союзе. И вдруг в разговоре выяснилось, что его взрослые дети, тоже очень прогосударственных взглядов, не привиты.

Пачиму? Нипачиму. Они верят в нашу вакцину и вообще во все наше. Просто недосуг.

Такие истории среди моих знакомых - каждый день.

Здесь не про доверие к власти. Здесь про жареного петуха. И про пока гром не грянет.

Слово 'авось', к примеру, не переводится на английский.

Валерий Шубинский:

На мой взгляд, ужасный российский ковид-скептизицизм и антиваксерство не связаны с "недоверием к власти" и "отсутствием горизонтальных связей" (да здесь только на этих связях все и держится). Дело в категорически низком в России авторитете профессионалов и профессиональных знаний. Это давняя история, описанная еще Шукшиным в замечательном рассказе "Срезал". Если любой человек, что-то прочитавший на каком-то сайте, считает, что знает лучше историка, как и когда был построен Петербург - с какой стати он будет верить врачам и слушаться их?

Я думаю, это последствия советского разрушения всех иерархий, кроме одной: начальник - подчиненный. Нет практики подчинения, основанного на уважении и авторитете. Подчиняться умеют только насилию. Я надеюсь, что молодежь вырастет другой. Но молодежь просто пока что медицински легкомысленна, я сам таким был.

Борис Филановский:

Как ни странно, это недоверие – в разных регистрах, конечно, – озвучивают люди от упоротых антиваксеров, next to QAnon, до разумных и адекватных.

Видимо, здесь работает компенсаторный механизм. Власть в России отбирает любые возможности политической и общественной солидарности (что, вероятно, чувствуют даже ватники и запутинцы), и отказ прививаться становится последней возможностью обнаружить свою гражданскую субъектность. Ну то есть как последней – скорее возможностью, удерживаемой на последнем рубеже – собственного тела.

То есть это большая биополитическая драма. Для успеха вакцинации большинство людей должно осознать, что в данном случае их собственные тела – это части большого тела популяции, в котором нужно остановить распространение и мутации вируса.

А они отказываются это осознать. Ведь это популяционное тело, взятое в другом аспекте, есть источник политической опасности для государства; и государство сделало все, чтобы атомизировать, рассечь это тело и любые его горизонтальные связи, формы солидарности.

Теперь это failed state будет стараться загнать граждан на прививку – а граждане будут проявлять неповиновение единственным доступным им способом (саботировать, покупать поддельные сертификаты, договариваться с врачами итд).

Какая-то неизбывная советская история. Ужасно грустно.

Татьяна Аникина:

Меня удивили не сами баталии, раунд nn-ый - они были, есть и еще миллионы их будут. Но появилась новая порода отрицателей - оскорбленные призывом беречь себя, близких (а заодно и далеких) и сделать прививку. Мол, негоже, написав о смерти кого-то, тут же звать еще живых на вакцинацию, не комильфо это.

А что комильфо? Считать, что почти 20 тыс. заболевших в день в Москве - это так, пустяки для многомиллионного города? И никакой угрозы системе здравоохранения это в себе не несет. Да, я вот этими глазами читала вот именно эти слова 🙁

Комильфо покупать липовые сертификаты за свои кровные? А еще "комильфовее" - их стряпать?

Осталось услышать, что 1. некоторое число смертей вообще не проблема 2. в том, что мы не хотим вакцинироваться, виноваты все, кроме нас лично, 3. обязательная вакцинация - нарушение наших прав (о, да! вспомните, как их уже нарушали маски, дистанция, самоизоляция и т.д.), и я поверю - в одной отдельно взятой стране даже правило спасения утопающих самими утопающими перестало работать.

Диляра Тасбулатова:

Антипрививочники продолжают орать, что привитые - рабы.

Ну да. Других примет рабства в России, конечно, нет. По ней гуляют свободные, обеспеченные, имеющие хорошую работу по специальности, ни разу не побывавшие в ментовке диссиденты, недовольные разве что тем, что некоторые из природной подлости бьют яйцо (вареное, куриное, во избежание глупых шуток) с тупой стороны.

И, конечно, они, эти свободные люди, не привиты: мы не стадо, кричат они на каждом перекрестке, а мимо все идут и идут машины Скорой.

В метро они тоже без масок (насилие над индивидуальностью и личностью), потому что маски придумал Собянин, у него любовница с квадратной челюстью.

Эти диссиденты лезут к вам целоваться, обниматься, а если вы отпрянете, крутят пальцем у виска. Уверена завезли бы Пфайзер, было бы то же самое: тогда орали бы, что гос-во становится фашистским. Любое хоть американское.

Кстати, в двадцатых прошлого века, когда американцы завезли в России продукты в помощь голодающим и вакцины от страшных болезней, тоже подозревали этих американцев в том что отравить хотят.

Ну, вперед. У меня не хватает злобы в моей тоскующей душе, чтобы злорадствовать, когда эти свободные люди перемрут - все равно жаль, всех жаль, но почему другие обязаны умирать из-за чьей-то глупости?

Ольга Туханина:

Меня удивляет, насколько у нас короткая память.

Насколько у наших властей короткая память.

Не хотят вакцинироваться? А кто первые три месяца 2020 года доказывал, что это на Западе раздувают истерию? Кто публиковал таблички: насколько ковид безопаснее прочих болячек. На тот момент на планете умерло от ковида менее 10 000 человек. Не помните? Неужели это было "Эхо Москвы"?

Не помните уже, как Соловьев вместе с доктором Мясниковым в голос смеялись над вирусом.

Сегодня г-н Лукьяненко клеймит диссидентов от ковида, а весной 2020 он обвинял меня (меня!) в панике и в итоге - расфрендился.

В программе "Время покажет" термин "ковидобесие" был расхожим. Там (на Первом) били Собянина даже за те тщедушные меры, которые были приняты. Там выступали врачи со степенями (кое-кто из них, увы, умер от ковида позже) и доказывали, что ковид не страшнее гриппа.

Кого теперь винить?

"Вы и убили-с".

Или вы думаете, что сегодня можно трепать одно, завтра переобуться, и все будет в порядке? Всем, как в "Людях в черном", сотрет память?

Ой, люди не идут ставить прививки, потому что они не доверяют власти!

А, может, наоборот - доверяют? Но не способны менять мнение с той же скоростью?

Татьяна Шабаева:

Те, кто призывает плётку на головы сограждан, вскоре дождутся плётки также и на свои головы. Это скучное морализаторство и банальность, но также это правда. [...]



И я знаю, знаю, конечно, что многие сограждане скажут по этому поводу: "Так и надо! Надо же понимать! Это же ПАНДЕМИЯ!".

И они будут верить в это. Такова сила страха и надежда на Заботу Власти (не для всех, только для послушных), что они будут верить в это и надеяться, что заслужили хорошее отношение к себе. К послушным.

Но они просчитаются.

Забота не насаждается плёткой по головам сограждан. За 32-м годом приходит 37-й. Казалось бы, хотя бы в России стоит об этом помнить. Но забыли. Бывает.

Анна Шафран:

Помнится, в США были рестораны «только для белых». Неграм и гражданам с домашними питомцами вход был воспрещён. Мы ещё в бытность СССР ругали их за это.

И дожили - сегодняшние новости про «антиковидные рестораны», куда вход только по пропускам - впечатляют. Ноги моей в них не будет.

Ирина Сенина:

Фактически, дело идёт к поражению в правах, дискриминации. Угрозы уволить, если не сделана прививка, стали обычным делом. Более того, даже начинают выпускаться законы под это.

И ещё интересный момент: радетели за прививки (ну, как-то так получилось неожиданно), в большинстве своем не привиты. То есть людей призывают, а сами немножко так в стороне ("а у меня антитела"). Вам не кажется, что это как-то немножечко подло?

Александр Капустин:

Что то я пропустил:

С каких пор, люди, исправно делающие все показанные медицинские процедуры, в том числе и разного рода прививки, стали анти-прививочниками из-за одной?

Читаю фб и удивляюсь, сколько агрессии в обе стороны, ужс.

Вадим Тян:

Наблюдаю странное явление. Споры между «прививочниками» и «антипрививочниками» носят в 99% однотипный характер. Причем, первые крайне радикальны, эмоциональны и резки в высказываниях. Мало того, что среди них напрочь забывшие даже школьный курс биологии писатели, музыканты, чиновники, артисты, но даже ученые с врачами. Самое интересное, что они с своей риторике абсолютно не сомневаются в своей правоте. Но ответить ни на один вопрос «антипрививочников» не могут. Или не хотят. Только крик, только оскорбления, только эмоции. На фоне того, что они несут в числе прочего полный бред, типа обязательности ношения перчаток, необходимости прививать переболевших, запрета прогулок в парках, запретов на концерты в ресторанах (массовые мероприятия организованные органами власти отдельным пунктом разрешены), возникает ощущение, что и во всем остальном они врут и косячат. Да и вообще мы привыкли уже к вранью по всем «центральным» каналам вещания. Нет доверия.

Скорее всего и то и другое. Некоторые привлеченные к агитации «эпидемиологи» несут такое, что возникают большие сомнения в их профессиональной пригодности. Либо в смысле знаний, либо в смысле порядочности.

Казалось бы, что проще. Вопросы сомневающихся одни и те же. Очень внятные и четкие. Дайте вразумительный ответ. Снимите сомнения. И количество привитых резко возрастет.

Да и вообще, сомнения, это не признак тупости. Скорее наоборот. Эмоции, крик и оскорбления вместо ответов больше похожи на подмену разума агрессией. Доминирование ради доминирования. Если оскорбить человека, назвать дремучим дебилом, он что, побежит прививаться?

Я, кстати, не ковид-диссидент. Это для понимания направленности текста.

Марина Ахмедова:

Друзья, если честно, то мне сильно кажется, что пора заканчивать этот террор с вакцинами. Хватит давить на людей. Вакцинация должна быть добровольной. Еще два года назад сложно было бы поверить, что мы так быстро скатимся в сегрегацию. Человечество разделилось на привитых и непривитых, и привитая часть разрешила нарушать права непривитых. При наличии аргументов – «они виноваты в том, что у нас…», «это из-за них мы…». И поэтому непривитых можно не пускать в ресторан, в ЗАГС заключать брак, ну ладно, с браком можно потерпеть. Операции в больницах им делать не будут. И правильно, сами виноваты, это же так легко пойти и привиться, когда о вакцинах из каждого утюга кричат. Вот именно, надо сбавить ор. И не орать пафосно людям о том, что от них зависит здоровье и будущее страны. Вот те раз! Никогда не зависело никакое будущее страны от отдельно взятого гражданина, а теперь вдруг начало. Люди вообще не считывают такие посылы. Это – всего лишь слова. А дел, когда каждый видел бы, что от него что-то зависит, годами в стране не было. И про вакцинную гонку надо было снизить ор – чья хуже, чья лучше. Все риски иностранных вакцин, подробно расписанные в СМИ, соотечественники перенесли и на российские вакцины. И, вообще, хватит давить. Хватит стравливать людей и принимать против них репрессивные меры. Добром это не закончится, и не по причине коронавируса. Остановитесь. Не открывайте эти окна. Потом из них будут выбрасывать вас – за не ту форму ногтей и цвет глаз.

Николай Подосокорский:

По поводу отношения к эпидемии ковида моя интеллектуальная лента в ФБ разделилась строго на два лагеря: большой и маленький. Тех, кто в большом, более всего пугает сама мысль о смерти от коронавирусной инфекции, и они требуют от авторитарного государства скорейшего принятия все более жестких мер - обязательной поголовной вакцинации, поражения в правах и всяческих наказаний вплоть до уголовного для тех, кто не привит и вообще хоть как-то сопротивляется единственно возможному способу остановить пандемию и спасти жизни. Логика тут как у известного доверенного лица ВВП: Пусть лучше будет Северная Корея, лишь бы мы победили коронавирус.

Те, кто в меньшинстве, боятся вируса гораздо меньше, чем судорожных попыток власти обезопасить от ковида граждан, зная по опыту, что если государство возьмется кого-то спасать, то отравит жизнь по полной даже тем, кто в этом спасении не нуждается. В памяти опыт прошлого года, когда всех заперли в жилищах, запретив выходить на улицу, что спровоцировало волну домашнего насилия, психозов, самоубийств и обострило целый ряд болезней. В этой группе рассматривают такую борьбу как переложение политической ответственности с самой власти на непривитых. Власть как бы посылает сигнал: нам неважно, что вы думаете, что вы чувствуете и что с вами на самом деле будет - для нас важно только одно, чтобы социальное недовольство (неизбежное в условиях эпидемии) было направлено мимо нас, а вы там друг с другом хоть передеритесь.

Первые считают вторых непросвещенными идиотами, убивающими своим антинаучным и эгоистическим поведением других людей. Вторые считают первых узколобыми сектантами и фанатиками, плохо понимающими жизнь во всей ее сложности, и полезными идиотами, многие из которых призывают к новым ограничениям как под копирку и наверняка за деньги. Первые вторых дразнят "антиваксерами", вторые первых окрестили "вакци-наци".

В выигрыше от этой свары только власть, которая получает новые полномочия, ореол спасителя нации и дополнительные инструменты для контроля над населением и политических ограничений.

Саша Крыленкова:

Никакие выборы, никакая Солидарность, никакая взаимопомощь никакое глобальное потепление и даже никакая война и противодействие ей не показали настолько явно как ковид как сильно мы друг от друга зависим.

И нет никакого другого знания, от которого мы с такой бы силой отбрыкивались бы и отпихивались. Казалось бы: взять и всем вместе, единым фронтом свергнуть царя, тирана, победить в войне, справиться с короной - но нет. Все силы брошены на войну с товарищами, вычисление засланных казачков, купленных и предателей, борьбу прививочников с антипрививочниками.

Кажется, что свобода быть собой, стремление не заканчивать ее там, где начинается свобода другого - ценнее для нас, чем выживание.

А вы говорите - стадо…