Опрос: 60% россиян положительно относятся к Сталину, это рекорд 

Шестьдесят процентов россиян положительно оценивают Иосифа Сталина, следует из социологического опроса, проведённого "Левада-центром". Из них 45 процентов относятся к Сталину с уважением, 10 процентов – с симпатией и 5 – с восхищением.

Социологи отмечают, что показатель одобрения Сталина гражданами России стал рекордным за всё время подобных опросов. "Левада-центр" проводит их с 2001 года.

При этом лишь 11 процентов респондентов заявили, что относятся к личности руководителя СССР отрицательно, из них 5 процентов - с неприязнью, 4 – со страхом, и 2 – с отвращением.

Ещё двадцати восьми процентам опрошенных фигура Сталина оказалась безразлична.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу "Левада-центра", 83% россиян уверены в том, что у страны есть враги.