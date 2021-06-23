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Опрос: 60% россиян положительно относятся к Сталину, это рекорд 

Иосиф Сталин в Кремле, август 1939 года

Шестьдесят процентов россиян положительно оценивают Иосифа Сталина, следует из социологического опроса, проведённого "Левада-центром". Из них 45 процентов относятся к Сталину с уважением, 10 процентов – с симпатией и 5 – с восхищением.

Социологи отмечают, что показатель одобрения Сталина гражданами России стал рекордным за всё время подобных опросов. "Левада-центр" проводит их с 2001 года.

При этом лишь 11 процентов респондентов заявили, что относятся к личности руководителя СССР отрицательно, из них 5 процентов - с неприязнью, 4 – со страхом, и 2 – с отвращением.

Ещё двадцати восьми процентам опрошенных фигура Сталина оказалась безразлична.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу "Левада-центра", 83% россиян уверены в том, что у страны есть враги.

  • В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или "Левада-центр", который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями "иностранным агентом". В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов "Левада-центра" сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб.

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