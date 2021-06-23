Родные погибших в авиакатастрофе под Сочи обратились с иском в ЕСПЧ

Семьдесят родственников погибших при крушении самолёта Ту-154, который принадлежал министерству обороны России, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они просят признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство.



В жалобе истцы указали, что считают необоснованным прекращение уголовного дела, поскольку причины гибели людей так и не были установлены и никто из ответственных лиц не был привлечён к ответственности.

Самолёт Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился над Чёрным морем почти сразу после взлёта 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

По факту крушения самолёта Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил полётов, которое повлекло тяжкие последствия. В 2017 году Минобороны заявило, что к катастрофе могла привести ошибка командира экипажа из-за дезориентации в пространстве. Родственники погибших подвергали это сомнению. Звучали версии о перегрузе самолёта оружием и взрыве на борту.

В декабре 2019 года уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления. Также Мещанский суд Москвы отказал родственникам погибшим в иске к страховой компании "Согаз" и министерству обороны. Истцы требовали взыскать с ответчиков более 2 миллиардов рублей за недоплату страховок, а также за материальный и моральный ущербы.