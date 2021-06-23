Путин считает Чечню "одним из наиболее безопасных" регионов России  

В среду Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с Рамзаном Кадыровым назвал Чечню "одним из наиболее безопасных субъектов Российской Федерации", добавив, что это стало возможным благодаря "личному участию" Кадырова. В связи с этим Путин порекомендовал руководителю Чечни пойти в сентябре на выборы и вновь избраться главой республики.

Вместе с тем в последние годы российские правозащитники, Евросоюз и США неоднократно отмечали катастрофическое положение дел с правами человека в Чечне. Речь, в частности, идёт о внесудебных казнях на территории республики и преследованиях представителей ЛГБТ. Рамзан Кадыров и его окружение все обвинения в свой адрес отвергают.

При этом в апреле Кадыров призвал "убивать" и "сажать за решётку" правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека, а на днях с призывом убивать критиков Кадырова выступил директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов.