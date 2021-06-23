Правозащитник Орлов пожаловался в ЕСПЧ на угрозы Кадырова

Председатель совета правозащитного центра "Мемориал" (власти России внесли "Мемориал" в список иноагентов, "Мемориал" с этим не согласился) Олег Орлов пожаловался на угрозы со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как рассказал Орлов изданию Кавказ.Реалии, неизвестная ему женщина по фамилии Иконникова угрожала в сети ему и его коллегам. Иконникова, по словам правозащитника, называла себя "палачом Кадырова". Орлов подчеркнул, что собирается противостоять преследованию законными способами.

В судах Чечни идёт еще одно разбирательство по поводу отказа Следственного комитета проводить проверку слов Кадырова о необходимости убивать тех, кто пишет "сплетни в интернете".

В будущем, как полагает правозащитник, жалоба по отказу расследовать угрозы Кадырова, тоже отправится в Европейский суд.

7 апреля Верховный суд Чечни отправил на пересмотр дело о публичных угрозах главы республики. Кадыров на чеченском языке призывал остановить правозащитников и журналистов, которые публикуют сведения о нарушениях прав человека в Чечне. По словам главы республики, критиков властей нужно "убивать" и "сажать за решетку".

На днях с призывом убивать критиков Кадырова выступил директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов.