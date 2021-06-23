Выборы в Госдуму обойдутся бюджету в рекордные 21,4 миллиарда рублей

На проведение выборов в Госдуму из российского бюджета выделили 21,4 миллиарда рублей, сообщил зампред Центральной избирательной комиссии Николая Булаева. Он отметил, что "такой суммы ЦИК России из бюджета ещё никогда не получал".



Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября.

При этом накануне движение в защиту прав избирателей "Голос" опубликовало доклад, согласно которому на сегодняшний день не менее 9 миллионов россиян, или порядка 8 процентов взрослого населения, лишены права избираться.

В это число ещё не входят те, кто может оказаться лишён пассивного избирательного права после принятия нового закона о запрете баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, и признания таковыми структур сторонников Алексея Навального.

Большая часть из лишённых на данный момент пассивного избирательного права – это люди со вторым гражданством или иностранным видом на жительство, а также ранее судимые по 417 уголовным статьям. В прошлом году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане не могут избираться уже после снятия или погашения судимости.

В движении "Голос" резюмировали, что действующее законодательство по количеству оснований для лишения пассивного избирательного права и по числу затронутых этими ограничениями лиц превосходит советские законы, начиная с 1961 года.