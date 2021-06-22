"Голос": не менее 9 миллионов россиян лишены права избираться

В России сегодня не менее 9 миллионов граждан лишены права избираться. Это порядка 8 процентов от общего числа российских избирателей,говорится в аналитическом докладе движения в защиту прав избирателей "Голос".

При этом авторы доклада отмечают, что подсчитать точное число так называемых лишенцев невозможно, а указанные цифры основаны на информации от госорганов. Так, по словам экспертов, в это число не входят те, кто может оказаться лишен пассивного избирательного права после принятия нового закона о запрете баллотироваться лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, и признания таковыми структур сторонников Алексея Навального. Потенциально речь идет о десятках, если не сотнях тысяч политически активных граждан из-за очень расширенных формулировок "причастности", говорится в докладе. Ранее соратник Навального Леонид Волков сообщал, что это приведет к лишению возможности избираться как минимум 200 тысяч человек.

Большая часть из лишенных пассивного избирательного права — это люди со вторым гражданством или иностранным видом на жительство. Их число может превышать шесть миллионов человек, отмечает "Голос". Кроме того, многие россияне лишены возможности избираться из-за судимости - участвовать в выборах не могут люди, осужденные по 417 уголовным статьям.

В 2020 году было введено полсотни новых уголовных составов, по которым граждане временно лишаются пассивного избирательного права уже после снятия или погашения судимости, говорится в докладе движения "Голос".

Число тех, кто не сможет избраться по "политическим" причинам, по данным "Голоса", пока не так велико. Однако оно может вырасти многократно из-за "антиэкстремистских" поправок , отмечают эксперты. Среди "лишенцев" могут оказаться задержанные на несогласованных митингах. При этом неоднократное нарушение правил участия в митингах может обернуться уголовной ответственностью по "дадинской" статье, что тоже ведет к временному лишению пассивного избирательного права, подчёркивают авторы доклада.

Эти нормы уже используются, чтобы ограничить участие в выборах действующих политиков. С конца мая лишились возможности избираться шесть человек: московский муниципальный депутат Юлия Галямина, сторонник Навального в Архангельской области Андрей Боровиков, бывший вологодский депутат Евгений Доможиров, лидер движения «За новый социализм» Николай Платошкин, коммунист Юрий Юхневич , член ЛДПР Антон Мирбалдаев.

Ещё почти сотня политиков, по мнению экспертов "Голоса", имеют высокий риск лишиться пассивного избирательного права. Среди них действующие и бывшие депутаты всех уровней - Сергей Митрохин, Лев Шлосберг, Максим Резник, Дмитрий Гудков; соратница Алексея Навального - Любовь Соболь, руководители НКО и другие.

Авторы доклада движения в защиту прав избирателей "Голос" пришли к выводу, что действующее законодательство по количеству оснований для лишения пассивного избирательного права и по числу затронутых этими ограничениями лиц превосходит советские законы, начиная с 1961 года.

Доклад будет направлен уполномоченному по правам человека в России и в Центризбирком.