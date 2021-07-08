Лицом к событию. Новый Афган?

"Американцы ушли из Афганистана, чтобы талибы напали на Россию!" - надрываются гости российских ток-шоу. Ну а раз нападение - его нужно отбить. "Будем ли мы вводить войска в Афганистан? - сам у себя спрашивает министр иностранных дел РФ Лавров. - Ответ очевиден". В эфире военный эксперт Александр Шаравин, директор центра евро-азиатских исследований Иван Сафранчук, автор фильма о распаде СССР Дэвид Саттер.