Верховный суд США признал нарушением права на свободу слова исключение школьницы из команды чирлидеров за бранный пост в социальной сети "Снэпчат". За решение проголосовали 8 судей, против – один человек, сообщила газета The Philadelphia Inquirer.

В 2017 году 14-летняя Брэнди Леви из Пенсильвании была на год исключена из резервного состава команды чирлидеров после того, как прокомментировала своё невключение в основной состав в снэпчате. Запись сопровождалась жестом с поднятым вверх средним пальцем и обсценной лексикой в адрес "школы, софтбола и всего на свете". Пост самоудалился, однако одна из учениц успела сделать скриншот. Он разошёлся среди школьников, и Леви была исключена тренерами из команды на 2017/2018 учебный год.

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Родители Леви обжаловали исключение в школьном совете. Однако тот поддержал решение тренеров. Для того чтобы стать членом команды, ученица подписала соглашение, согласно которому она должна, как и другие, уважительно относиться к школьникам, школе и членам команды. Решение совета было обжаловано в суде.

Иск был поддержан правозащитным Американским союзом защиты гражданских свобод. В октябре 2017 году окружной судья в Пенсильвании вынес временный запрет на исключение Леви из команды, отметив, что право школы регулировать речь учеников заканчивается за пределами её территории. В 2019 году суд подтвердил это решение, сославшись на прецедентное дело 1969 года, разрешившее школьникам протестовать против войны во Вьетнаме.

Администрация школы обжаловала решение окружного суда. В апелляционной инстанции трое судей посчитали, что слова Леви были "грубыми, ругательными и безответственными", но поддержали решение низшей инстанции, посчитав исключение подростка нарушением Первой поправки к конституции США, защищающей свободу слова.

Школьный округ обжаловал это решение в Верховном суде. В жалобе отмечалось, что вопрос становится особенно актуальным во время пандемии коронавируса, когда школьники переведены на дистанционное обучение. Суд согласился рассмотреть дело в январе 2021 года. В решении судьи заявили, что, несмотря на конкретный случай с Леви, школы могут следить за поведением учеников за пределами территории, например, чтобы защищать их от преследований и буллинга.