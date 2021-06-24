Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии казачьи батальоны 

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, состоящие из казаков.
Чайка заявил, что в дальнейшем его инициативу можно будет распространить на всю страну, добавив, что "важнейший приоритет" его работы - это "максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы", а также "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи".
Накануне сообщалось, что в Ставрополе казаки во время патрулирования центра города напали на двух спортсменов-велосипедистов. По словам очевидцев, конфликт начал один из казаков, который грубо обратился к спортсменам, а затем с рукоприкладством и угрозами попытался отобрать у них велосипеды.
- Юрий Чайка вступил в должность представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе в январе 2020 года. До этого он долгое время был генеральным прокурором России. Его служба сопровождалась многочисленными коррупционными скандалами. В частности, оппозиционер Алексей Навальный доказывал, что сын Чайки занимается рейдерскими захватами и связан с жёнами лидеров банды Цапков, замешанной в десятках убийств. Генпрокурор тогда заявил, что за расследованием Навального стоит бизнесмен Уильям Браудер, впоследствии объявленный по российскому ТВ американским и британским шпионом.
- В мае президент России Владимир Путин наградил Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. До этого Путин продлил срок службы Чайки, несмотря на достижение им предельного для чиновников возраста - 70 лет.
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