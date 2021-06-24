Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии казачьи батальоны 

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, состоящие из казаков.

Чайка заявил, что в дальнейшем его инициативу можно будет распространить на всю страну, добавив, что "важнейший приоритет" его работы - это "максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы", а также "военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи".

Накануне сообщалось, что в Ставрополе казаки во время патрулирования центра города напали на двух спортсменов-велосипедистов. По словам очевидцев, конфликт начал один из казаков, который грубо обратился к спортсменам, а затем с рукоприкладством и угрозами попытался отобрать у них велосипеды.