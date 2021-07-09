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Лицом к событию. Пропаганда приспособила Лаврова

Лицом к событию. Пропаганда приспособила Лаврова
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Лицом к событию. Пропаганда приспособила Лаврова

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"Несистемная оппозиция с подачи Запада готовит провокации в Госдуму, существует договоренность не признавать выборы в Госдуму – об этом заявил Сергей Лавров во Владивостоке", - донесла со ссылкой на министра иностранных дел РФ программа "60 минут" и давай поименно костерить супостатов, ничуть не смущаясь тем, что ни Лавров ничего подобного про оппозицию не говорил, ни одна из упоминаемых в эфире персон. Обсуждаем этот конкретный выпуск с журналистом-международником Константином Эггертом и аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым

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