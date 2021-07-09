"Несистемная оппозиция с подачи Запада готовит провокации в Госдуму, существует договоренность не признавать выборы в Госдуму – об этом заявил Сергей Лавров во Владивостоке", - донесла со ссылкой на министра иностранных дел РФ программа "60 минут" и давай поименно костерить супостатов, ничуть не смущаясь тем, что ни Лавров ничего подобного про оппозицию не говорил, ни одна из упоминаемых в эфире персон. Обсуждаем этот конкретный выпуск с журналистом-международником Константином Эггертом и аналитиком Фонда Карнеги Андреем Колесниковым
Другие материалы
-
09 июля 2021
Лицом к событию. Пропаганда приспособила Лаврова
-
08 июля 2021
Лицом к событию. Новый Афган?
-
07 июля 2021
Лицом к событию. Президент поехал
-
06 июля 2021
Лицом к событию. Зачем Володину вечный Путин
-
05 июля 2021
Лицом к событию. Путин выпал из времени?
-