Узбекский телеканал для детей ввёл должность цензора, который будет следить за соответствием показываемых материалов "узбекскому менталитету и духовности". Это произошло после того, как публика выразила протест из-за показа в мультфильме картины Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода.

По данным собеседника издания на канале, задачей нового сотрудника будет размывать изображения, которые могут вызвать недовольство консервативной публики. По его данным, аналогичная должность уже появилась ещё на двух каналах.

Ранее широкий резонанс в узбекском сегменте социальных сетей вызвали мультфильмы, в одном из которых был показан поцелуй принцессой Аладдина, а в другом — картина Боттичелли, передаёт Узбекская служба РС. Один из сотрудников канала тогда был наказан, администрация пообещала нанять человека для усиления контроля за эфиром.

Кроме того, переводчики будут предупреждать администрацию канала о наличии в материалах сюжетов, "противоречащих духовности", — сообщала ранее Узбекская служба РС.