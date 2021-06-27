Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел заразился коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттел при тестировании на коронавирус показал положительный результат. Сделанный вскоре PCR-тест также дал положительный результат.



Симптомы Covid-19 проявляются у Беттела в виде повышенной температуры и головной боли, сообщает Reuters. Беттел решил самоизолироваться на 10 дней и продолжить работу в удалённом режиме, заявила канцелярия премьер-министра Люксембурга.

На минувшей неделе Беттел участвовал в двухдневном саммите Евросоюза в Брюсселе. Там же находились канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и другие европейские лидеры.