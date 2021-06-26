В России зафиксирован максимум смертей от COVID-19 в 2021 году

В России 26 июня зафиксирован максимум смертей от коронавирусной инфекции нового типа в 2021 году, свидетельствует статистика оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. За сутки власти признали смерть 619 заболевших, это максимальный показатель с 25 декабря.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Число новых выявленных случаев за день увеличилось на 21 665. В последний раз больше было в конце января, когда спадал пик второй волны пандемии. Общее число выявленных случаев, зафиксированных статистикой оперативного штаба, выросло до 5 430 753. Власти неоднократно констатировали, что число заболевших может быть в разы больше официально зафиксированного показателя.

Смертность, по данным оперативного штаба, с начала пандемии составила 132 683. Демографы считают эту оценку заниженной в разы, это косвенно признавали и власти. Однако изменение этого показателя может показывать динамику развития пандемии в России.

Данные Росстата свидетельствует, что с начала пандемии и до мая 2021 года в России умерло на 431 141 человека больше, чем предсказывалось статистикой. Большую часть этих смертей можно отнести к жертвам пандемии, уверены демографы.