Глава Курской области потребовал найти комментаторов под его постами  

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал руководство местных правоохранительных органов найти пользователей соцсетей, которые оставили под его постами об акции "Свеча памяти", посвящённой началу Великой Отечественной войны, оскорбительные, как посчитал чиновник, комментарии.

На еженедельном совещании с подчинёнными Старовойт назвал комментаторов "подлецами" и призвал силовиков "отработать" их. Что имеется в виду под словом "отработать" - губернатор не пояснил.

Издание "Коммерсант" уточняет, что речь идёт об экологической активистке Юлии Чугунной, которая возмутилась в комментариях под постом Старовойта количеством "бесполезного пластикового мусора" на акции "Свеча памяти", и о мужчине, имя которого не называется, но который предложил в комментариях открыть в Курске зоопарк и назвать его "Освенцим".

В начале апреля Владимир Путин подписал закон, запрещающий публично унижать честь и достоинство ветеранов Второй мировой войны. Нарушителям грозит лишение свободы до трёх лет.

Кроме того, за последний год в России было заведено несколько десятков уголовных дел о реабилитации нацизма. Следственный комитет начал возбуждать их после того, как в связи с пандемией коронавируса ежегодная акция "Бессмертный полк", которая проходит 9 мая и во время которой её участники несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны, стала проходить в онлайн-формате. Организаторы предложили всем желающим размещать на специально созданных интернет-страницах фотографии своих родных, прошедших Вторую мировую войну, сопровождая изображения рассказами из их жизни. Ряд пользователей интернета, откликнувшись на предложение, начали размещать фотографии нацистов – большинство из них, очевидно, делали это в шутку. Тем не менее многие из них подверглись уголовному преследованию и наказанию.