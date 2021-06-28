Госдума не приняла законы о поддержке граждан и смягчении наказаний

Депутаты Госдумы VII созыва, который завершил работу в июне, оставили без движения свыше двадцати законопроектов о финансовой поддержке населения и смягчении наказаний по уголовным статьям, подсчитали

"Открытые медиа".

Среди нерассмотренных инициатив - законы о дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны, об обеспечении жильём реабилитированных лиц, потерявших квартиры в связи с репрессиями, о введении понятия уголовного проступка, который позволил бы судам отменять наказание за преступления небольшой тяжести, о денежных компенсациях за незаконное уголовное и административное преследования, а также законопроект о декриминализации неоднократного нарушения порядка организации митингов, шествий и пикетирования.

Вместе с тем, как ранее отмечалось, Госдума VII созыва приняла десятки документов, ужесточающих действующее законодательство. Среди них - законопроект о поправках в Конституцию России, позволяющий Владимиру Путину ещё дважды избираться на пост президента, закон о запрете баллотироваться участникам и сторонникам организаций, признанных в России экстремистскими, который ударил, прежде всего, по штабам Алексея Навального, несколько документов, значительно ужесточающих законодательство в отношении "иностранных агентов" и "нежелательных организаций", документ, обязывающий согласовывать просветительскую деятельность с органами власти, а также законы о "суверенном Рунете" и блокировках нежелательного интернет-контента.