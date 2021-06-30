Гватемала просит Россию вернуть деньги за недоставленную вакцину

Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть десятки миллионов долларов, которые центральноамериканское государство заплатило за непоставленные миллионы доз российской вакцины "Спутник V", об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Во вторник министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес также объявила, что правительство страны потребовало от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который занимается маркетингом вакцины за рубежом в двадцатидневный срок доставить вакцину для завершения вакцинации тех, кто уже был привит первой дозой вакцины.

В начале апреля Гватемала уплатила около 80 миллионов долларов за 8 миллионов доз российской вакцины. Пока она, согласно данным правительства Гватемалы, получила только 150 тысяч доз в то время, как число новых заражений COVID-19 достигло самого высокого за время пандемии уровня.

Reuters цитирует комментарий представителя РФПИ Олега Брянского, в котором он сообщает, что на нынешней и будущей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с грузом вакцины для "выполнения контрактных обязательств".