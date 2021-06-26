В Удмуртии на два дня приостановлена вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа из-за нехватки вакцин, сообщил местный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Власти объяснили это ростом темпов иммунизации населения приблизительно в два раза.

О нехватке сообщили также в Свердловской и Новосибирской областях, Хабаровском крае и Чечне. Сообщения приходят на фоне решения многих регионов России ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп жителей.

Один из участников фармацевтического рынка в интервью газете "Коммерсант" оценил общую потребность России приблизительно в 140 миллионов доз вакцины в год. Это приблизительно столько же, сколько в стране всего производится всех остальных вакцин. Даже по самым оптимистичным оценкам, рынок запланировал производство только 100 миллионов доз препаратов от COVID-19, отмечает издание.

Газета сообщает, что разные ведомства по-разному оценивают число вакцин, уже выведенных на российский рынок. Разница в оценках отличается на несколько сотен тысяч ампул, максимальная оценка — около 31 миллиона комплектов из двух доз с начала года. Несмотря на явное несоответствие оценок потребности и мощностей производства, в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дефицит вакцин скоро будет ликвидирован, передавала "Российская газета".

В России зарегистрированы четыре препарата от коронавирусной инфекции COVID-19 — "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт" от Центра Гамалеи, "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" разработки института имени Чумакова. Только испытания "Спутника" были проверены западными учёными.