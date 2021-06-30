Арестованный в Беларуси россиянин попросил лишить его гражданства

Россиянин Дмитрий Попов, которого судят в Беларуси по обвинению в организации массовых беспорядков, попросил президента России Владимира Путина лишить его российского гражданства. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на письмо Попова из гомельского СИЗО сестре.

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Владимир Путин. Оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. За простых смертных вроде меня, которые не снимут санкции, не купят лишний нефтеналивной танкер, никто не встанет", - пишет Попов.

По словам Попова, за год в СИЗО его только один раз посетил российский консул со словами. За это время россиянина пытали, говорит он, однако российский дипломат ничего не сделал, чтобы облегчить его участь.

В письме Дмитрий Попов заявил, что не хочет иметь паспорт страны, "которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны". По словам Попова, он не хочет быть гражданином "страны-предателя".

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Россиянин Дмитрий Попов – один из обвиняемых по уголовному делу блогера Сергея Тихановского. Тихановский - автор оппозиционного Александру Лукашенко ютьюб-канала "Страна для жизни". Он намеревался баллотироваться в президенты Беларуси, но не смог зарегистрироваться кандидатом, так как находился в СИЗО. Вместо этого на выборы выдвинулась его жена Светлана.

Попов был модератором социальных сетей "Страны для жизни". Его задержали в начале июня 2020 года. Россиянина обвиняют по четырем уголовным статьям, в том числе о массовых беспорядках и разжигании ненависти. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.