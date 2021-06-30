Россия стала четвёртой в мире по количеству удалённых видео в TikTok

За первые три месяца текущего года Россия заняла четвёртое место в мире по наибольшему объёму удалённых видео в социальной сети TikTok, следует из квартального отчёта компании об обеспечении соблюдения правил сообщества. Количество таких видео составило более 3 миллионов 700 тысяч.

В первой тройке по удалённым видео - США, Пакистан и Бразилия.

Ранее сообщалось, что с начала этого года Роскомнадзор выписал TikTok штрафов как минимум на полтора миллиона рублей за то, что компания не удаляла информацию, вовлекавшую, по мнению ведомства, подростков в участие в акциях против ареста и заключения российского оппозиционера Алексея Навального.