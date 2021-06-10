Telegram и Facebook снова оштрафованы за отказ удалять посты

Мировой судья 422-го судебного участка в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 10 миллионов рублей, а Facebook – на 17 миллионов. Как сообщает "Медиазона", в отношении Telegram были составлены четыре протокола по статье об отказе удалить контент, доступ к которому подлежит ограничению в соответствии с законодательством. По первому и второму протоколу Telegram назначили штрафы в два миллиона рублей, по еще двум – в три миллиона рублей.

Два протокола по этой же статье были составлены в отношении Facebook, по ним суд оштрафовал компанию на три и четыре миллиона рублей. Также Facebook назначили два штрафа по пять миллионов рублей за отказ удалить контент с призывами к экстремизму.

В марте стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы на Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram и YouTube, так как компании не удалили информацию, "вовлекавшую подростков" в участие в митингах. Позже ведомство направило в суд еще 17 протоколов на Twitter, Facebook, TikTok и Google.

В мае Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 5 млн рублей. А Facebook был оштрафован в том же суде на 26 млн рублей – компанию признали виновной в восьми правонарушениях, связанных с неудалением запрещенного российским законодательством контента. TikTok оштрафовали на полтора млн рублей, Twitter – на 19 млн рублей, а Google – на три с половиной миллиона.