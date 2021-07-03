• Президент устроил прием граждан в прямом эфире: как Путин стал «начальником ЖЭКа» • Добро пожаловать, но с QR-кодом или тестом: рестораторы подсчитывают убытки • Полиция пришла к журналистам «Проекта» после расследования о главе МВД: власть преследует журналистов "за клевету", но не коррупционеров