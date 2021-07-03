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Зачем Путин ищет порнографию в интернете? | Грани времени с Мумином Шакировым

Зачем Путин ищет порнографию в интернете? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Зачем Путин ищет порнографию в интернете? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Президент устроил прием граждан в прямом эфире: как Путин стал «начальником ЖЭКа» • Добро пожаловать, но с QR-кодом или тестом: рестораторы подсчитывают убытки • Полиция пришла к журналистам «Проекта» после расследования о главе МВД: власть преследует журналистов "за клевету", но не коррупционеров

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с политологами Кириллом Роговым и Константином Скоркиным, с ресторатором Михаилом Гончаровым, с редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым и волонтером ГКБ №52 Юлией Пономаренко.
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