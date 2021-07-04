Тайконавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

Члены экипажа новой китайской орбитальной космической станции Лю Бомин и Тан Хунбо в воскресенье провели первую для своей страны за 13 лет вылазку в открытый космос. Они подготовили к работе роботизированный манипулятор, выносную кабину для будущих миссий и установили панорамную камеру за пределами основного модуля станции. Трансляцию в прямом эфире вело Центральное телевидение Китая.

Выход тайконавтов в космос стал вторым в истории китайской космонавтики. Первый был совершён в 2008 году в ходе пилотируемой миссии "Шэньчжоу-7". Лю Бомин был членом экипажа на этой экспедиции, но в космос тогда не выходил.

Вылазка продолжалась 7 часов, передаёт официальная китайская газета "Хуаньцю шибао". За время экспедиции экипажу предстоит ещё один выход в космос.

Китай активно развивает свою космическую программу, стремясь конкурировать в этой области с США. Базовый модуль новой космической станции "Тяньгун" ("Небесный дворец") был размещён на орбите в апреле. В нём расположены жилые помещения для трёх тайконавтов, системы жизнеобеспечения, управления, навигации и движения. Предполагается, что в течение двух лет к модулю будут присоединены две лаборатории. Тогда общая масса станции достигнет ста тонн.

На борту станции работает вай-фай, скорость доступа к сети на земле превышает 1,2 гигабита секунду, что примерно соответствует нижней планке мобильной связи поколения 5G.

В случае успеха программы, китайская станция станет третьей в мире многомодульной постоянно пилотируемой космической станцией после советского "Мира" и МКС. Срок службы "Тяньгуна" может оказаться дольше, чем у МКС, работу которой планируется завершить к 2030 году.