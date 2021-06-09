Рогозин заявил, что хочет договориться с США "по понятиям"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что хочет договориться с новой администрацией США "по понятиям". Это связано с санкциями в отношении некоторых предприятий российской космической отрасли. Рогозин утверждает, что Министерство торговли США, которое ввело ограничения, уже полгода не отвечает на его официальное письмо. Об этом глава "Роскосмоса" заявил в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Рогозин сообщил, что собирается встретиться с главой НАСА Биллом Нельсоном по видеосвязи 15-16 июня во время международной конференции GLEX. "Или мы идем вместе и будем развивать Международную космическую станцию (МКС), или мы получаем конкретный ответ. Некрасивая история, когда я направил еще полгода тому назад свое письмо подробное с требованием ответить мне в Министерство торговли США, и ни ответа ни привета." - заявил Рогозин.

Ранее глава "Роскосмоса" и глава НАСА уже созванивались по телефону. Тогда сообщалось, что Нельсон предложил Рогозину продлить эксплуатацию МКС до 2030 года при необходимом государственном финансировании. Глава "Роскосмоса" согласился с предложением.

В декабре 2020 года Министерство торговли США ввело санкции в отношении нескольких российских компаний за сотрудничество с военными. Под ограничения попали ракетно-космический центр "Прогресс" и научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.