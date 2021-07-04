"Яблоко" не будет выдвигать в Петербурге экс-главу штаба Навального

Партия "Яблоко" отказалась выдвигать в петербургское Законодательное собрание экс-главу местного штаба Алексея Навального Ирину Фатьянову. Вместо неё на выборы пойдёт адвокат Ксения Михайлова.

Фатьянова заявила, что разочарована решением "Яблока", но при этом не собирается отказываться от участия в выборах. Теперь она пойдёт на них как самовыдвиженец, если сможет собрать необходимое количество подписей избирателей.

Во вторник сообщалось, что "Яблоко" выдвигает Фатьянову на выборы. В связи с чем партия в итоге отказалась это делать - не ясно.

Ранее стало известно, что "Яблоко" не выдвинет на выборы в Госдуму экс-координатора московского штаба Навального Олега Степанова. По словам оппозиционера, один из заместителей председателя партии Иван Большаков объяснил решение тем, что за выдвижение Степанова "Яблоку" угрожали снять весь список кандидатов.

До этого некоторые члены "Яблока" заявляли, что в связи с тем, что штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями, а Владимир Путин подписал закон, который запрещает избираться людям, помогавшим таким организациям, партия не будет выдвигать на выборы кого-либо из соратников Навального. При этом отмечалось, что в "Яблоке" есть разные мнения о сотрудничестве с членами его штабов.