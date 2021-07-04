Руководство "ВкусВилл" извинилось за рекламу с однополой парой и удалило её

Руководство сети супермаркетов здоровой еды "ВкусВилл" удалило с сайта компании и из соцсетей рекламную статью с участием лесбийской пары, извинившись за её появление.

В специальном обращении, подписанном двенадцатью управляющими "ВкусВилл", включая основателя сети, Андрея Кривенко, говорится, что статья "больно задела чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков".

"Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", - резюмировало руководство "ВкусВилл".

В июне компания придумала рекламный материал, в котором рассказывается о покупателях и их разнообразии. На приглашение принять участие в публикации откликнулась однополая пара. "Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что всё это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях", – заявлял один из управляющих "ВкусВилл" Роман Поляков.

После публикации материала во "ВкусВилл" сообщили об угрозах, поступающих в адрес руководства и сотрудников, а также в адрес героинь рекламной статьи.