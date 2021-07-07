Жителя Кубани приговорили к 4 годам за комментарий о взрыве в здании ФСБ 

Жителя Кубани Петра Белякова приговорили к четырём годам колонии общего режима из-за комментариев в интернете о взрыве в здании архангельского управления ФСБ. Белякова признали виновным в оправдании терроризма.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый написал в одной из социальных сетей три комментария, "содержащих положительную оценку действиям террористического характера".