Жителя Кубани приговорили к 4 годам за комментарий о взрыве в здании ФСБ 

Жителя Кубани Петра Белякова приговорили к четырём годам колонии общего режима из-за комментариев в интернете о взрыве в здании архангельского управления ФСБ. Белякова признали виновным в оправдании терроризма.
По версии следствия, в 2018 году обвиняемый написал в одной из социальных сетей три комментария, "содержащих положительную оценку действиям террористического характера".
- Теракт в здании архангельского управления ФСБ произошёл 31 октября 2018 года. 17-летний студент местного политехнического техникума Михаил Жлобицкий взорвал при входе в здание самодельную бомбу. В результате взрыва он погиб, трое сотрудников спецслужбы получили ранения. Перед тем как устроить теракт, Жлобицкий сообщил о своих планах в одной из соцсетей, заявив, что его действия являются местью ФСБ за пытки.
- Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России завёл десятки уголовных дел. Большинству обвиняемых суды назначают крупные штрафы - от 300 до 500 тысяч рублей, но ряд обвиняемых получили и реальные сроки лишения свободы. Так, житель Калуги Иван Любшин и житель Вологды Сергей Арбузов были приговорены к пяти годам колонии, а житель Тольятти Александр Довыденков – к одному году.
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