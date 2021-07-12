Лицом к событию. Страна Путина, режим Патрушева

В России правящая чекистская элита отметила юбилей одного из столпов режима Путина: секретарю Совета безопасности Николая Патрушеву исполнилось 70 лет. Обозначились предвыборные комбинации властей, направленные против либеральной оппозиции. Общественные настроения в России обсуждают политолог Валерий Соловей и социолог Денис Волков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/strana-putina-rezhim-patrusheva/31354051.html