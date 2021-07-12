Время Свободы: Кто поддерживает гомофобию в Грузии

Протесты в Грузии с требованием отставки правительства***Журналистка белорусского информационного агентства БелаПан Татьяна Коровенкова, публично поддержавшая Романа Протасевича на его «пресс-конференции», покинула Беларусь*** Проевропейская партия Действия и солидарности одержала победу на парламентских выборах в Молдове*** Можно ли считать астронавтом миллиардера Ричарда Брэнсона после его полета на космоплане?