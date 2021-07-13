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Лицом к событию. Путин пишет. Кому? Зачем?

Лицом к событию. Путин пишет. Кому? Зачем?
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Лицом к событию. Путин пишет. Кому? Зачем?

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Президент РФ опять выступил с концепцией "единого народа". Зачем он все это пишет? Кому это адресовано? На какой эффект рассчитано? В эфире историк Борис Соколов и политологи Александр Харебин и Станислав Бышок.

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