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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Европейцы, Украина и Беларусь

Дороги к свободе. Европейцы, Украина и Беларусь
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Дороги к свободе. Европейцы, Украина и Беларусь

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Конференция в Вильнюсе, посвящённая украинским реформам, прошла на фоне признания Литвой дипломатического статуса офиса белорусской оппозиции в ЕС и украинских санкций против Минска. Собеседники Виталия Портникова – эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий и журналист Александр Кушнарь.

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