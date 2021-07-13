Дороги к свободе. Европейцы, Украина и Беларусь

Конференция в Вильнюсе, посвящённая украинским реформам, прошла на фоне признания Литвой дипломатического статуса офиса белорусской оппозиции в ЕС и украинских санкций против Минска. Собеседники Виталия Портникова – эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий и журналист Александр Кушнарь.