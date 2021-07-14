Лицом к событию.Такой футбол России не нужен?

Итоги Чемпионата Европы по футболу, провал сборной России, необходимость реформ в российском спорте обсуждают генеральный секретарь Профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков, и международный эксперт ФИФА Алишер Аминов. Ведет передачу Михаил Соколов.
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