Лицом к событию. Оживили застывшую

Президент РФ основной закон обозначил как "не застывший свод канонов, а живой, созвучный времени документ". Так кто же оживил застывшую? Сам Путин? Или его верное окружение? Или в самом деле граждане РФ? А также: зачем Путину понадобилось отдельно расшифровывать свою статью об "единстве русских и украинцев"? Разбираемся с политиком Борисом Вишневским, политологом Еленой Шавшуковой и историком Виктором Мироненко.
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