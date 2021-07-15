Время Свободы:"Методы отличаются, принципы кремлевские". Лукашенко расправляется с правозащитниками

Облавы на НКО и НПО в Беларуси по прямому распоряжению Лукашенко*** Центральная избирательная комиссия России ограничила доступ к видеотрансляциям с избирательных участков***Правые партии Европы, пользовавшиеся поддержкой Кремля, все чаще дистанцируются от политики России***Жители села в Омской области обратились к Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу и получили ответ