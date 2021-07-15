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Время Свободы:"Методы отличаются, принципы кремлевские". Лукашенко расправляется с правозащитниками

Время Свободы:"Методы отличаются, принципы кремлевские". Лукашенко расправляется с правозащитниками
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Время Свободы:"Методы отличаются, принципы кремлевские". Лукашенко расправляется с правозащитниками

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Облавы на НКО и НПО в Беларуси по прямому распоряжению Лукашенко*** Центральная избирательная комиссия России ограничила доступ к видеотрансляциям с избирательных участков***Правые партии Европы, пользовавшиеся поддержкой Кремля, все чаще дистанцируются от политики России***Жители села в Омской области обратились к Ангеле Меркель с просьбой помочь отремонтировать дорогу и получили ответ

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