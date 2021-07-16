Лицом к событию. Путин решил "обелоруссить" Россию?

Беларусь уже тирания. Кремль догоняет Лукашенко? Братство диктатур обсуждают Игорь Яковенко, Дмитрий Болкунец, Дмитрий Навоша. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/putin-reshil-obelorusitj-rossiyu/31361525.html
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