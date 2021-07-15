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Время Свободы: Журналистика объявлена вне закона

Время Свободы: Журналистика объявлена вне закона
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Время Свободы: Журналистика объявлена вне закона

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Сотрудники издания «Проект», «Открытые Медиа» и Радио Свобода объявлены иностранными агентами*** Силовики в Беларуси провели обыски в офисах Радио Свобода и польского телеканала «Белсат» в Минске***Константин Кинчев обвинил власти Петербурга в лицемерии после запрета его фестиваля из-за пандемии коронавируса***Губернатор Техаса обещает арестовать конгрессменов-демократов штата, за то, что они уехали, чтобы не допустить принятия поправок к закону о выборах

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