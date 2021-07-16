Лицом к событию. ОПЕК+ помогает Кремлю?

Изменит ли рост нефтяных доходов характер режима Владимира Путина? В эфире экономист, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев Ведет передачу Михаил Соколов.
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