Лицом к событию. Тотальная военная тайна

ФСБ составила перечень "информации в области военной и военно-технической деятельности", которая как полагает ФСБ, при получении таковой иностранным государством, может быть использована против безопасности РФ. Если внимательно изучить этот перечень то окажется что вообще все, что ни узнает иностранное государство, оно может обратить против РФ. Всё подряд. Послушайте, что скажут по этому поводу специалисты: военные аналитики Павел Фельгенгауэр и Юрий Федоров, и журналист-расследователь Андрей Солдатов.