Дороги к свободе. Молдова после выборов

Как будет развиваться политическая ситуация в Молдове после победы демократических сил на парламентских выборах? Собеседники Виталия Портникова - Леонид Литра, старший аналитик Центра «Новая Европа» и Владислав Кульминский – исполнительный директор Института стратегических инициатив в Кишиневе.