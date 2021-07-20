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Дороги к свободе. Молдова после выборов

Дороги к свободе. Молдова после выборов
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Дороги к свободе. Молдова после выборов

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Как будет развиваться политическая ситуация в Молдове после победы демократических сил на парламентских выборах? Собеседники Виталия Портникова - Леонид Литра, старший аналитик Центра «Новая Европа» и Владислав Кульминский – исполнительный директор Института стратегических инициатив в Кишиневе.

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