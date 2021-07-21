Время Свободы:"Открытость - это не про наш Минздрав". Сколько россиян переболели COVID-19?
Может ли реальное число переболевших коронавирусом в России превышать официальные данные в 5 раз? ***Правозащитники подтверждают факт бунта заключенных изолятора «Кресты» из-за невыносимой жары***Итоги визита в США бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской***Еще один участник панк-группы Pussy Riot уехал из России, опасаясь уголовного преследования
Другие материалы
-
-
-
-
16 июля 2021
Время Свободы: Журналистика объявлена вне закона
-
-