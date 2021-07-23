Лицом к событию. "Отобрать у Ахеджаковой народную!!!"

"Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков и польский режиссер спектакля «Первый хлеб» Бениамин Коц обязаны принести публичные извинения, а Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания Народной артистки Российской Федерации" - требует Ильдар Резапов, председатель движения "Ветераны России". Что благоприятствует мракобесному климату, что удобряет его почву? В гостях театральный критик Екатерина Барабаш и режисеер Владимир Прудкин.