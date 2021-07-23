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Лицом к событию. "Отобрать у Ахеджаковой народную!!!"

Лицом к событию. "Отобрать у Ахеджаковой народную!!!"
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Лицом к событию. "Отобрать у Ахеджаковой народную!!!"

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"Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков и польский режиссер спектакля «Первый хлеб» Бениамин Коц обязаны принести публичные извинения, а Лия Ахеджакова, сыгравшая главную роль в спектакле, должна быть лишена звания Народной артистки Российской Федерации" - требует Ильдар Резапов, председатель движения "Ветераны России". Что благоприятствует мракобесному климату, что удобряет его почву? В гостях театральный критик Екатерина Барабаш и режисеер Владимир Прудкин.

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