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Лицом к событию
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Лицом к событию. Уязвимо ли путинское государство?

Лицом к событию. Уязвимо ли путинское государство?
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Лицом к событию. Уязвимо ли путинское государство?

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Что меняет сделка США и Германии по достройке газопровода "Северный поток-2"? Есть ли опасность агрессии против Украины? О чем на самом деле сообщил в своем программном тексте про Украину Владимир Путин "городу и миру"? Навальный - в тюрьме, оппозиционеры - в эмиграции. Зачем Путину новые репрессии? Гость программы «Лицом к событию» известный экономист, в прошлом советник президента России Андрей Илларионов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/31366011.html

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