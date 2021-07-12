Отца Ивана Жданова увезли в тюремную больницу 

Отца оппозиционера Ивана Жданова перевели из архангельского следственного изолятора №1 в областную тюремную больницу. Как рассказал соратник Навального, у 67-летнего Юрия Жданова "берут анализы", в связи с чем - никто не сообщает. Связи с отцом у Ивана Жданова сейчас нет. До этого он жаловался на высокое давление, но в целом чувствовал себя нормально.

Юрия Жданова арестовали 29 марта по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019 года, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, он рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.

Соратник Навального считает, что уголовное дело против отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", – заявлял он.