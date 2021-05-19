Отцу директора ФБК Ивана Жданова ужесточили обвинение

Следователи ужесточили обвинение 67-летнему Юрию Жданову - отцу директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесён российскими властями в список "иностранных агентов", но не согласен с этим решением) Ивана Жданова. Об этом глава ФБК сообщил на своей странице в инстаграм.
Юрию Жданову переквалифицировали обвинение со статьи о "злоупотреблении должностными полномочиями" на статьи о "мошенничестве в особо крупном размере" и "служебном подлоге". Теперь ему грозит до 10 лет колонии. По предыдущей статье Жданову могли назначить до 4 лет лишения свободы.
В начале апреля суд оставил Жданова под арестом до 21 мая. Прокурор посчитал, что мера пресечения обоснована. По мнению следствия, Жданов может оказывать давление на свидетелей. Ранее он пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам Жданова, ему не удается полноценно спать, так как он сидит в переполненной камере изолятора и люди вынуждены спать посменно.
- Юрия Жданова арестовали 29 марта на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следствия, летом 2019 года, находясь на должности заместителя главы посёлка Искателей Ненецкого автономного округа, он рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. По словам Ивана Жданова, его отец не знал об этом.
- Директор ФБК считает, что уголовное дело против отца является местью российских властей за политическую деятельность самого Ивана Жданова. "Это совершенно новый уровень низости и подлости администрации президента", – заявил он.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.