Отцу директора ФБК Ивана Жданова ужесточили обвинение

Следователи ужесточили обвинение 67-летнему Юрию Жданову - отцу директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесён российскими властями в список "иностранных агентов", но не согласен с этим решением) Ивана Жданова. Об этом глава ФБК сообщил на своей странице в инстаграм.

Юрию Жданову переквалифицировали обвинение со статьи о "злоупотреблении должностными полномочиями" на статьи о "мошенничестве в особо крупном размере" и "служебном подлоге". Теперь ему грозит до 10 лет колонии. По предыдущей статье Жданову могли назначить до 4 лет лишения свободы.

В начале апреля суд оставил Жданова под арестом до 21 мая. Прокурор посчитал, что мера пресечения обоснована. По мнению следствия, Жданов может оказывать давление на свидетелей. Ранее он пожаловался на условия содержания в СИЗО. По словам Жданова, ему не удается полноценно спать, так как он сидит в переполненной камере изолятора и люди вынуждены спать посменно.