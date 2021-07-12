"Яндекс" и Google убрали информацию о недвижимости главы Росприроднадзора 

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова добилась удаления информации о недвижимости своей семьи во Франции из поисковиков "Яндекса" и Google, воспользовавшись российским законом о "праве на забвение".

Издание "МБХ медиа" отмечает, что при вводе в поисковиках запросов "Светлана Радионова Франция" и "Светлана Радионова Ницца" на страницах выдачи появляются сообщения о том, что часть результатов поиска моли быть удалены в соответствии с российским законодательством. Какие именно ссылки удалены - не уточняется.

В прошлом году команда Алексея Навального опубликовала расследование, согласно которому семья главы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой владеет элитной недвижимостью на сумму около 720 миллионов рублей, среди которой - жильё в курортном французском городе Жуан-ле-Пен, расположенном между Ниццей и Каннами. В расследовании отмечалось, что общего задекларированного дохода всех членов семьи Радионовой не хватит даже на десятую часть приобретённого, и что по решению судов были заблокированы более ста интернет-страниц с информацией о чиновнице.

Закон о "праве на забвение" действует в России с 2016 года. Он позволяет гражданам и компаниям требовать от интернет-поисковиков скрывать ссылки на информацию, которую заявители посчитали "недостоверной", "неактуальной" или нарушающей закон. В разное время "правом на забвение" пользовались депутат Госдумы Дмитрий Саблин, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина Александр Удодов и бизнесмен Сергей Михайлов по прозвищу Михась, которого называют одним из лидеров Солнцевской преступной группировки.