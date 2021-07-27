Лицом к событию. Отличники и двоечники по контактам с народом

Телеграм-канал, считающийся прокремлевским, подсчитал, кто из российских губернаторов ближе к народу, а кто дальше. Насколько адекватны его критерии, оценки, кому и зачем все это нужно обсуждают журналисты Кирилл Мартынов ("Новая газета") и Дмитрий Козенко ("Свободные новости", Саратов) и политик Сергей Митрохин.
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